Guadalupe Simões, dirigente do sindicato dos Enfermeiros Portugueses mostra surpresa pela saída de Temido, “não estávamos à espera. Digamos que por um lado ficamos surpreendidos mas, por outro lado, e face aquilo que têm vindo a ser os constrangimentos do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e a ausência de soluções estruturais para os problemas parece lógico a ministra evocar as razões que evocou para pedir a demissão".

“Foi ministra num dos períodos mais complicados que Portugal passou em termos de saúde”, mas a “retenção dos profissionais é um dos problemas mais graves do SNS e, na verdade, o Governo nada tem feito para reter estes profissionais”, disse a dirigente sindical esta manhã, à RTP.

Já Miguel Guimarães, presidente da Ordem dos Médicos, reagiu dizendo que "quando as pessoas se demitem é porque acham que não podem ir mais longe", disse, esta manhã, à CNN. "O PS tem uma política de saúde pré-definida e que está a conduzir aos resultado que temos atualmente", acrescentou o presidente da Ordem dos Médicos. Para Miguel Guimarães falta saber se a saída de Temido se deve "ao facto de já não ter alternativas para resolver os graves problemas da saúde em Portugal", disse em declarações à Lusa.

Para o Ministério da Saúde pretende-se "um ministro que faça acontecer e que resolva os problemas que afetam a saúde em Portugal e que de uma forma transversal afetam todos os portugueses". "A saída da senhora ministra do Governo é uma decisão dela e que só ela pode explicar aos portugueses. E só o senhor primeiro-ministro pode explicar porque aceitou de imediato esta demissão", referiu, ainda Miguel Guimarães. "Ou foi porque o Governo não lhe deu condições para executar as medidas estruturais que eventualmente poderia querer fazer no Serviço Nacional de Saúde", questionou.

Por sua vez, o dirigente do Sindicato Independente dos Médicos, Jorge Roque da Cunha, declarou à Lusa que “não surpreende que o primeiro-ministro tenha aceitado a demissão da ministra” da Saúde.

No Porto, Xavier Barreto, da direção da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, afirmou que “ dada a falta de capacidade para se dar ao diálogo da ministra, diria que é uma demissão expectável”. No entanto, sublinhou que a ministra tem provas dadas enquanto gestora hospitalar e a responsabilidade do estado da Saúde é de todo o Governo e não de uma só ministra. Esperamos que a substituição seja rápida, por um profissional que conheça o setor da saúde”, disse à CNN, desde o Hospital de S. João do Porto.

(Notícia atualizada às 09h37).

*Com Lusa