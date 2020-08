Reino Unido

O Reino Unido registou hoje 950 infeções de covid-19 nas últimas 24 horas, número acima dos 892 reportados na quarta-feira e dos 670 na terça-feira, somando ainda 49 mortes.

De acordo com os dados oficiais do Ministério da Saúde, 46.413 pessoas já morreram até agora no Reino Unido após testes positivos para o novo coronavírus e um total de 308.134 foram infetadas desde o início da pandemia.

Nos hospitais britânicos continuam 1.118 pacientes, 73 dos quais requerem ventilação assistida.

Os surtos locais mantêm em confinamento parcial a cidade de Manchester e outras áreas no norte de Inglaterra, assim como a urbe de Aberdeen, na Escócia.

O autarca da cidade inglesa de Preston, onde vivem cerca de 150 mil pessoas, advertiu que o aumento de casos locais pode levar a novo confinamento nos próximos dias e pediu aos cidadãos para limitarem as visitas a outros domicílios e a usarem sempre a máscara, apesar de não ser obrigatório nas regras oficiais.

O governo britânico anunciou hoje que o sistema de deteção e rastreamento de contágio conseguiu entrar em contacto com 72,4% dos contactos próximos das pessoas que testaram positivo na semana que terminou a 29 de julho, uma percentagem um pouco menor à registada na semana anterior, e que foi de 76,2%.

Apesar das críticas ao programa de triagem britânico nos últimos dias, o primeiro-ministro, Boris Johnson, assegurou hoje que se trata de um sistema “líder mundial”.

“Estamos a fazer mais testes em relação ao número da população do que praticamente qualquer outro país da Europa”, afirmou o chefe de Governo, sublinhando que o Executivo trabalha junto das administrações locais para tomar as “medidas adequadas” em cada região do país.

Uma análise publicada pela Unidade de Bioestatística de Covid-19 da Universidade de Cambridge sugere que o número real de infeções diárias em Inglaterra situa-se nos 3.200, um número semelhante ao das últimas três semanas.

Itália

A Itália registou um aumento de infeções de covid-19 com 402 casos nas últimas 24 horas, superando os 384 de quarta-feira, e somou seis mortes, de acordo com os dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde.

No total, 249.204 pessoas foram infetadas desde a deteção do primeiro caso no país, a 21 de fevereiro.

Com o aumento do último dia, o número de mortes chega a 35.187.

O número de infeções tem aumentado nos últimos dias, em parte devido ao aumento do número de testes realizados, que nas últimas 24 horas foram 58.673.

Enquanto os pacientes nos hospitais com sintomas são apenas 762 em todo o país, menos dois que na quarta-feira, nos cuidados intensivos estão internados 42, mais um do que nas últimas 24 horas.

Os restantes, 11.900, estão em isolamento doméstico.

O relatório de controlo da pandemia das últimas duas semanas e publicado hoje, com dados até 02 de agosto, observou “um aumento no número de novos casos diagnosticados e notificados”, mas especificou que esse aumento “ocorre principalmente em pessoas assintomáticas”.

“O índice de transmissão nacional (Rt) calculado em casos sintomáticos é igual a 1.01” e o “número de casos sintomáticos diagnosticados no país manteve-se substancialmente estável nas últimas semanas”, acrescenta o estudo.

Em muitas regiões é relatada a presença de novos casos de infeção importados de outra região ou de outro país, portanto, é confirmada uma situação epidemiológica extremamente fluída, acrescenta o estudo.

Entretanto, o Governo italiano deve prolongar até 31 de agosto, em novo decreto, o uso obrigatório de máscaras em locais fechados.

Neste decreto, prevê-se a reabertura de feiras e eventos, assim como a permissão de cruzeiros, prevalecendo o não à reabertura de discotecas.

Espanha

O Ministério da Saúde espanhol notificou hoje 1.683 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, menos 89 do que no dia anterior, embora os totais desde o início da pandemia somem mais 4.088 infetados, atingindo os 309.855.

Segundo os dados oficiais espanhóis, as maiores subidas de novos casos mantêm-se em Aragão (mais 328), País Basco (322) e Madrid (310), tendo-se registado nos últimos dias 22 mortes, elevando o total para 28.500 óbitos.