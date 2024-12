O acesso às urgências hospitalares de Ginecologia e Obstetrícia, bem como de Pediatria, estará condicionado no período de Ano Novo, com oito serviços fechados na terça-feira e seis no dia seguinte, segundo as Escalas de Urgências do SNS.

Uma notícia que já se esperava, mas que certamente irão influenciar nos tempos de espera nos hospitais.

Quais as alterações?

Hoje está encerrada a urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Abrantes, de acordo com os dados no Portal do SNS.

Além deste encerramento, 14 serviços de urgências estiveram hoje com restrições, recebendo apenas casos de urgência internos ou referenciados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e pela linha SNS24 (808242424).

Na véspera do Ano Novo está previsto o encerramento de oito urgências hospitalares, enquanto 12 vão estar condicionadas e 186 abertas.

Quais os hospitais com mudanças?

Segundo as escalas, vão estar fechadas as urgências pediátricas do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, no Hospital Distrital de Torres Vedras e no Hospital de Peniche.

O Hospital de Abrantes e o Hospital Distrital das Caldas da Rainha têm a urgência de Ginecologia e Obstetrícia fechadas, enquanto o Hospital de Peniche tem a urgência geral encerrada.

No dia de Ano Novo, o número de urgências encerradas desce para seis, com a abertura da urgência geral do Hospital de Peniche e devido ao facto de a urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Beatriz Ângelo estar referenciada.

Os dados apontam que o número de urgências referenciadas aumenta para 13, mais uma do que na véspera, e os serviços abertos mantêm-se nos 186.

Durante os três dias, as urgências de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Garcia de Orta, em Almada, e do Hospital São Bernardo, em Setúbal, apenas recebem as urgências internas e a casos reencaminhados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes do INEM.

As urgências destas especialidades nos hospitais de Cascais, Amadora-Sintra, Santa Maria, São Francisco Xavier, ambos em Lisboa, Beatriz Ângelo (hoje e terça-feira), das Caldas da Rainha, Vila Franca de Xira, Braga, Leiria e no Centro Materno Infantil do Norte vão estar a receber apenas os casos internos e os referenciados pelo CODU/INEM e pela Linha SNS 24

O Hospital Amadora-Sintra tem também a urgência pediátrica referenciada entre as 0h00 e as 8h00 e as 20h00 e 0h00. Na quarta-feira, o Hospital de Beja terá a urgência geral referenciada entre as 20h00 e as 0h00.

O que as autoridades apelam?

A Direção Executiva do SNS apela aos utentes para ligarem para a Linha SNS 24 antes de se dirigirem à urgência.

Desde 16 de dezembro que as grávidas têm de ligar para a linha SNS Grávida antes de recorrerem à urgência de obstetrícia e ginecologia dos hospitais que aderiram ao projeto que arrancou em fase piloto em 11 Unidades Locais de Saúde (ULS), maioritariamente em Lisboa e Vale do Tejo, e em três unidades que aderiram voluntariamente ao projeto: Hospital de Gaia, Centro Materno Infantil do Norte e Hospital de Portalegre.

E como estão os tempos de espera?

Depois de um fim de semana em que os tempos de espera chegavam às oito horas, no início desta semana os mesmos andavam entre as duas e as três horas, nos principais hospitais.

Com as escalas do SNS a prometerem encerrar algumas urgências, será de esperar que outras fiquem entupidas, o que irá certamente prolongar ainda mais os tempos de espera nos hospitais nos próximos dias.

*Com agências