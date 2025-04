Em comunicado, a ASAE adianta que no âmbito da Operação “Fluxus”, que se realizou entre as 20h00 de quarta-feira e as 20h00 de quinta-feira em 50 locais de todo o país e envolveu 170 inspetores, foram fiscalizados 2.109 operadores económicos.

Além dos géneros alimentícios, foram também apreendidos 10 instrumentos de controlo, que registam a temperatura).

No âmbito da operação foram instaurados 19 processos de contraordenação, destacando-se como principais infrações, a falta de controlo metrológico, de equipamento de medição e registo de temperatura, de condições de higiene em transporte e de rastreabilidade em géneros alimentícios.

A operação teve por objetivo verificar o cumprimento das condições de transporte de mercadorias em circulação (bens alimentares e não alimentares), nas principais vias de acesso aos grandes centros urbanos, industriais, abastecedores e transfronteiriços.