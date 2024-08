A fiscalização aconteceu "nas praias da Costa da Caparica, nomeadamente na praia de S. João, Frente Urbana e Fonte da Telha, no concelho de Almada, visando a proteção do consumidor, a promoção de uma concorrência saudável entre os operadores económicos e a salvaguarda da saúde pública".

"Durante esta ação, que teve início na tarde de ontem, terminando na madrugada de hoje, foram fiscalizados 11 operadores económicos, tendo sido instaurados seis processos-crime, relacionados com géneros alimentícios avariados (impróprios para consumo), fraude sobre mercadoria relacionado com o reenchimento de galheteiros com azeite de menor qualidade e usurpação de atividade musical e ainda detetadas sete infrações contraordenacionais, designadamente por violação dos deveres gerais das entidades exploradoras, falta de rotulagem de bebidas alcoólicas, uso indevido de galheteiros não invioláveis e deficiências ao nível das condições de higiene", é referido em comunicado enviado às redações.

A ASAE informa ainda que determinou "a suspensão imediata da atividade de dois operadores económicos" por falta de higiene em estabelecimentos de restauração. Foi também "apreendido diverso material de som, géneros alimentícios impróprios para consumo, cerca de 20 galheteiros e bebidas alcoólicas diversas, tudo num valor aproximado de 11.500 euros".

A ação de fiscalização levou a que fossem constituídos arguidos seis indivíduos, que "ficaram com termo de identidade e residência".

Estiveram nos locais 10 inspetores da ASAE e 27 elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Lisboa.