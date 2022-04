Os líderes rivais do Sudão do Sul assinaram hoje um acordo que regulamenta uma disposição militar chave do frágil acordo de paz celebrado em 2018, após mediação do vizinho Sudão, segundo a agência AFP.

Os dois lados concordaram em formar um comando unificado das Forças Armadas, o que tem sido um obstáculo na aplicação do pacto de 2018 para pôr fim a cinco anos de guerra civil.