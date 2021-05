Em comunicado, o Ministério do Ambiente e da Ação Climática revelou que os projetos permitem avançar com ciclovias de ligação entre Lisboa, Odivelas, Loures, Oeiras, Amadora e Sintra, além do Fundão e da Covilhã, no distrito de Castelo Branco.

Através do Fundo Ambiental foram lançados dois avisos no âmbito do Programa Portugal Ciclável, um em 2019 e um em 2020, tendo sido estes os municípios beneficiários do primeiro aviso, que vão ter uma construção de cerca de 46 quilómetros de vias para bicicletas, representando um investimento total de cerca de 12 milhões de euros.

Este apoio do Fundo Ambiental, que teve igualmente uma edição no ano passado, inscreve-se na estratégia do Governo de promoção da mobilidade suave.

O Programa Portugal Ciclável 2030 (PC2030) é constituído por três subprogramas, cada um dos quais respeitante a situações distintas: Interconexões entre Aglomerações Relevantes, Articulação entre Aglomerações Contíguas e Ciclovias Estruturantes em Aglomerações Isoladas.

O PC2030 prevê, até 2030, a construção de cerca de mil quilómetros de ciclovias e um financiamento de 300 milhões de euros, que, estima-se, permitirão uma poupança de emissões de dióxido de carbono até 50 mil toneladas.

A cerimónia, que decorreu na estação de metro do Senhor Roubado, em Odivelas, foi presidida pelo ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Matos Fernandes, e pelo secretário de Estado da Mobilidade, Eduardo Pinheiro, contando ainda com a presença do presidente da EMEL, Luís Natal Marques.

A Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL) irá ser responsável pela construção de 5.572 metros de ciclovias, que irão ligar Lisboa a Odivelas, Amadora, Moscavide, Sacavém e Algés, num investimento de 2.750.347 euros, que contará com 650.716 euros de financiamento do Fundo Ambiental, refere uma nota da empresa.

Com a construção destas cinco ciclovias intermunicipais, que se prevê estarem prontas até ao final de 2022, a EMEL pretende reforçar a promoção do uso da bicicleta como uma forma de mobilidade prática e segura em meio urbano.

A ciclovia com maior extensão (9.992 metros) ligará o Restelo a Algés, seguindo-se a de Benfica à Amadora (5.350 metros), Lumiar a Odivelas (2.130 metros), Olivais a Moscavide (1.392 metros) e Parque da Nações a Sacavém (1.026 m).

No que diz respeito ao aviso de 2020, publicado no Diário da República em 30 de julho de 2020, o Fundo Ambiental está a aguardar a autorização para assunção de encargos plurianuais, pelo que os resultados das 18 candidaturas submetidas serão conhecidos aquando dessa autorização.

Os avisos dirigem-se a pares de autarquias, comunidades intermunicipais e empresas municipais que queiram construir vias para bicicletas que atravessem e liguem os seus territórios.