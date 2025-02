Esta decisão surge depois de, em 7 de novembro, Tiago Mayan Gonçalves ter assumido que falsificou as assinaturas do júri do Fundo de Apoio ao Associativo Portuense, enquanto presidente da União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, que nesta edição contemplava um valor global de 875 mil euros.

Em causa está uma ata da reunião do júri, datada de 16 de setembro, que terá sido elaborada e falsificada por Tiago Mayan.

"Essa ata não foi elaborada pelo júri, nem tão pouco assinada pelos mesmos, tratando-se de um documento falso com assinaturas apostas por outra pessoa", lê-se na ata da reunião que decorreu quarta-feira entre o júri e o executivo da junta.

Segundo o documento, a que a Lusa teve acesso, quando confrontado com o documento, Mayan confirmou "que foi ele que elaborou o documento e colocou as assinaturas, atribuindo a si próprio tal responsabilidade, isentando de qualquer culpa todos os restantes membros do seu executivo e colaboradores".

O que fez o partido?

Perante este caso, o líder da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, tinha anunciado que tinha sido aberto um processo disciplinar a Tiago Mayan Gonçalves - cujo resultado foi hoje divulgado - e manifestado o desejo de que a decisão do Conselho de Jurisdição fosse “exemplar, expedita e justa”.

Tiago Mayan tinha assumido que o ato foi “manifestamente irrefletido e censurável”, apresentado a sua demissão de presidente da união de freguesias, mas salientava que não se tinha apropriado de quaisquer fundos e alegava que o tinha feito para não ultrapassar prazos.

Num comunicado pessoal, Mayan afirmou que não estavam reunidas "as condições pessoais para continuar a exercer" o cargo.

"Tomei hoje a decisão, bastante difícil, de dele abdicar", afirmou Tiago Mayan, acrescentando que o motivo é da sua "inteira responsabilidade".

"Apenas a mim me vincula, eximindo dessa responsabilidade os restantes elementos do executivo ou quaisquer funcionários, que nunca tiveram qualquer conhecimento ou interferência direta ou indireta nos atos ou omissões que cometi", acrescentou.

Além de se ter demitido da presidência da união de freguesias, Tiago Mayan Gonçalves desistiu igualmente de disputar a presidência da IL, após já ter formalizado essa candidatura em julho, enquanto líder do movimento “Unidos pelo Liberalismo”, mas manifestava a vontade de se manter enquanto membro de base do partido.

Mayan viria a ser substituído na candidatura à liderança pelo conselheiro nacional Rui Malheiro, que perdeu este fim de semana essa eleição, na IX Convenção Nacional da IL, tendo obtido 26,6% dos votos, contra os 73,4% de Rui Rocha, que garantiu a reeleição.

Quem é Mayan Gonçalves?

Tiago Mayan Gonçalves foi o candidato da IL nas eleições presidenciais de 2021, tendo ficado em sexto lugar com 3,22% dos votos.

Tinha sido eleito, em setembro de 2021, presidente da União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde com 36,92% dos votos, pelo movimento independente "Rui Moreira: Aqui Há Porto", apoiado pela IL, CDS, Nós Cidadãos e MAIS.

Foram eleitos para o executivo da junta Ana Júlia Furtado, José Ramos, Laura Lages Brito, Germano Castro Pinheiro, Tiago Lourenço (PSD) e Cláudia Bravo (PSD).