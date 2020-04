“Não podemos adulterar a realidade, isto não é uma questão de posição do Sindicato dos Jogadores ou da ANTF, da Liga ou dos clubes, terá que ser uma posição do país, no caso, da DGS. Temos que nos reger pelo que são as suas indicações e ninguém as pode ultrapassar”, afirmou José Pereira.

O Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) exigiu hoje a aprovação por parte da DGS das condições delineadas para retomar as competições futebolísticas em Portugal, após a suspensão devido à pandemia de covid-19.

O líder da ANTF frisou que a necessidade de uma espécie de pré-época de, no mínimo, três semanas, corresponde às expectativas dos treinadores, lembrando o risco de lesões que podem ocorrer se tal não for verificado, mas não aponta uma data para o regresso da competição, reforçando uma vez mais a importância e o papel da DGS nessa matéria.

“Quando o Governo e a DGS o fizerem [permitir regresso da competição], vai ser, com certeza, com a responsabilidade que o momento exige e baseado na ciência”, disse.

José Pereira frisou que também há grupos de trabalho constituídos por médicos dos clubes para pensarem sobre essas questões.

“Que conhecimentos tenho eu para dizer o que está correto ou não? Os treinadores querem apenas que seja salvaguardada a integridade física de todos, treinadores, jogadores, diretores, profissionais da comunicação social, estamos todos em sintonia”, sustentou.