“Não há alojamento local ilegal. Isto é algo que se tem de acabar de afirmar de uma vez por todas. O que há são camas ilegais e a ilegalidade não é boa para todos os setores do turismo: para a hotelaria, para as pousadas, para o alojamento rural e, obviamente, para o alojamento local”, afirma à agência Lusa Rui Correia.

Segundo o dirigente associativo, “muitas vezes estas camas ilegais até tocam alguma atividade turística que não é só acomodação, mas sim ‘rent-a-car’ e animação turística”, num setor em crescimento nos Açores, de forma particular desde a abertura do mercado aéreo em março de 2015, por via da chegada de mais companhias aéreas.

Rui Correia, que lidera uma associação com 105 associados, num universo de 2.300 unidades de alojamento local, lamenta que “se associe a ilegalidade sempre” a esta tipologia quando “alguns imóveis têm capacidade, por exemplo, para ser turismo em espaço rural”.

Também questionado sobre alojamento ilegal, o presidente da Associação de Turismo em Espaço Rural Casas Açorianas, Gilberto Vieira, prefere referir que “há muita oferta à disposição no mercado” e que as inspeções regionais “fazem o seu trabalho como podem”, mas os inspetores não aumentaram na mesma proporção do crescimento da oferta turística.