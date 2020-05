Valentina, de nove anos, foi dada como desaparecida na manhã do dia 07 de maio, depois de uma denúncia do pai no posto da GNR de Peniche.

Casos como este exigem, “com celeridade, mudança de atitudes institucionais”, defende Carlos Alberto Poiares, psicólogo forense e presidente da direção da PSIJUS.

“Vários têm sido os casos em que crianças morrem às mãos dos progenitores, ora no contexto de violência conjugal, ora como vítimas de retaliações em sede de desentendimentos a propósito de regulações de exercício das responsabilidades parentais”, recorda.

“Algo falhou, uma vez mais, por isso, morreu uma criança. Precisa-se de coragem para investigar e perceber o que falhou, quem falhou, e por que razão falhou. Há que extrair conclusões e imputar responsabilidades”, frisa, pedindo uma “reflexão séria, com suporte técnico-científico, e desprovido de dogmas sobre modelos de gestão das responsabilidades parentais”.

Carlos Alberto Poiares, que é também assessor interinstitucional para as universidades da Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica, defende que é preciso “assegurar que, em todos os processos, ambos os pais sejam objeto de avaliação psicológica forense, imperativa, realizada por psicólogos com grau académico e formação universitária em Psicologia Forense”.