“Apesar de termos uma atividade onde não é fácil aplicar todas as medidas, temos conseguido reduzir ao máximo os riscos. Temos aconselhado à redução de tripulantes, a utilização de máscaras sempre que possível e a limpezas mais profundas nas embarcações”, partilhou José Festas.

O presidente da APMSHM garantiu estar em contacto permanente com as autoridades de saúde, e que as medidas de prevenção para evitar a propagação da covid-19 continuarão a ser tomadas.

“Vamos insistir nos procedimentos de higiene e segurança, e já sabemos que teremos a colaboração da Marinha em algumas ações de formação que vamos promover com a associação. Vai ser um trabalho constante”, garantiu José Festas.

Os ministérios da Saúde e do Mar anunciaram hoje a articulação com as autarquias de medidas de prevenção para o setor das pescas que incluem a “possibilidade de testar pescadores” à covid-19.

“Sabemos que a questão das pescas é sensível, nomeadamente na pesca do cerco e da sardinha, pescas que se aproximam nesta fase. São embarcações onde confluem muita gente em aglomerados”, disse António Lacerda Sales, secretário de Estado da Saúde.

O governante, que falava na conferência de na conferência de imprensa diária de atualização sobre a pandemia em Portugal, disse que as medidas “estão a ser articuladas” entre o Ministério do Mar, as autarquias locais e o Ministério da Saúde.

“Incluem a possibilidade de testar pescadores, nomeadamente em algumas regiões, nomeadamente também pela estratificação do risco e vigilância”, acrescentou o secretário de Estado da Saúde.

Portugal contabiliza 1.175 mortos associados à covid-19 em 28.132 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.