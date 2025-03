Em comunicado, a Autoridade Marítima avança que as condições meteorológicas apontam para o agravamento do estado do tempo a partir de sábado e até ao final de segunda-feira, nomeadamente agitação marítima e ventos fortes.

Prevê-se ondulação, proveniente do quadrante norte-noroeste, com uma altura significativa que poderá atingir “os sete metros e uma altura máxima de 13 metros, com um período médio a variar entre os 12 e os 14 segundos”.

Além disso, são também esperados ventos provenientes do quadrante noroeste, com uma intensidade média de até 65 km/hora e rajadas até 117 km/hora.

Por estes motivos, as autoridades alertam toda a comunidade marítima e a população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras.

Assim, as autoridades aconselham o reforço da amarração e uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas, bem como que não seja praticada a atividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras.

A Autoridade Marítima Nacional e a Marinha apelam ainda que se evitem os passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda.

Também a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) já alertou a população para a possibilidade de inundações e acidentes devido à previsão para os próximos dias de um agravamento do estado do tempo em Portugal continental.

Em comunicado, a ANEPC precisou que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê chuva, por vezes forte, granizo e trovoadas, vento, “com rajadas até 85 quilómetros/hora no litoral e até 100 km/h nas terras altas”, agitação marítima forte na costa acidental, com ondas até cinco metros, e queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela na sexta-feira, que pode estender-se a zonas mais baixas a partir de sábado.

O mau tempo pode causar inundações em zonas urbanas, cheias, também devido ao transbordo de rios e ribeiras e derrocadas, assim como acidentes rodoviários, em resultado do piso escorregadio, de lençóis de água, da acumulação de gelo e/ou neve ou da existência de objetos arrastados para as vias de circulação, e “desconforto térmico na população devido ao aumento da intensidade do vento”, advertiu.

Esta previsão do estado do tempo, levou o IPMA a emitir aviso amarelo de chuva para todos os distritos de Portugal continental entre as 15h00 de hoje e as 00h00 de sábado e de vento para o Porto, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga entre as 12h00 e as 21h00 de sexta-feira.

O IPMA emitiu também aviso amarelo para os distritos da Guarda e Castelo Branco por causa da queda de neve a partir das 18h00 de hoje e até às 18h00 de sábado.