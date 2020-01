Chegou ao Congresso um pouco mais tarde do que o previsto, mas escusou fazer qualquer declaração aos jornalistas à chegada. "Vão ter oportunidade de ouvir aquilo que tenho a dizer ao congresso daqui a poucos minutos", limitou-se a dizer. Todavia, tal não significou que não fosse aplaudida de pé pelos congressistas quando entrou na sala e quando subiu ao púlpito.

Há quatro anos dei-me a conhecer e propus um caminho para o nosso partido. Um caminho focado na resolução concreta dos problemas das pessoas e assente na nossa matriz comum: a nossa carta de princípios alicerçada na democracia cristã", começou por dizer.

"Propus um caminho de posição firme e construtiva, com ambição e responsabilidade. A ambição de olhar para todo o país e territórios mais desfavorecidos", acrescentaria depois.

No momento da despedida, Cristas agradeceu com um "obrigada" ao partido, militantes, dirigentes, deputados, autarcas, e recordou o seu trabalho na oposição ao Governo do PS, com o apoio das esquerdas, com base numa estratégia aprovada em anteriores congressos, em Gondomar (2016) e Lamego (2018).

"Dissemos com clareza que queríamos ser parte de uma maioria alternativa de centro e de direita em Portugal e que trabalharíamos para contribuir o mais possível para a conquista dos 116 deputados necessários para a governação", afirmou.

"Cumpri o caminho traçado e a estratégia proposta. Mas cumpre-me hoje reconhecer uma evidência: falhei o resultado. Falhei por ventura análise de possibilidades que se abriam com as novas circunstâncias políticas e os resultados ficaram aquém das minhas e as vossas expectativas", disse.

Durante um discurso que durou 13 minutos, afirmou que "nenhum partido em Portugal" estava disposto a fazer uma oposição "a sério e inequivocamente contra o socialismo". Ou seja, na sua opinião, o CDS teve "uma voz aguerrida".

De seguida, enumerou o trabalho feito, mas que parece não ter sido suficiente. E reiterou que "oposição combativa, tantas vezes isolada" quando houve "má ação ou inação deste Governo". Cristas lembrou que o CDS se bateu contra a "eutanásia" ou as "barrigas de aluguer", esteve em contacto permanente com as "pessoas no terreno" e colocou em cima da mesa propostas "para promover a natalidade e ajudar as famílias", sem esquecer as empresas com o intuito de "dinamizar a economia". Nem "bastou" ter insistido no tema de Pedrógão Grande e os incêndios.

"Uns dirão que a estratégia estava errada. Outros dirão que cometemos erros táticos ou na comunicação. Ouvi atentamente muitas análises e, naturalmente, tenho a minha própria. Mas este não é o momento nem o dia apropriado para dissecar os erros desse roteiro. O tempo encarregar-se-á dessa análise detalhada", explicou.

Assunção Cristas realçou que entrou há mais de 10 anos no partido e que sai com a mesma liberdade com que entrou. E que fez tudo ao seu alcance.

"Entrei há 12 anos para o CDS, comecei como alguém que vinha de fora. Hoje saio da liderança com a mesma liberdade com que entrei para o partido. Aprendei, conheci pessoas extraordinárias, desbravei novas linguagens, aprendi com a natureza humana, com o que tem de bom e de mau, e sobre ela refleti, defendi apaixonadamente aquilo em que acredito. Dei o melhor que pude e sabia", completou.

créditos: MadreMedia | Rita Sousa Vieira

"Saio triste pelo resultado, mas tranquila"

Assunção Cristas também lembrou outros membros do partido. As primeiras palavras foram para Nuno Magalhães, mas Assunção Cristas também reservou algumas palavras sentidas a Cecília Meireles, líder centrista no parlamento.

"Nesta altura de transição, por natureza sempre difícil e nesta nossa circunstância ainda mais exigente, é também com muito orgulho que vejo a Cecília Meireles honrar o nosso partido com um trabalho extraordinário na liderança do grupo parlamentar. Muito, muito obrigada, Cecília", alongou Cristas.

Porém, aos presentes, deixou um apelo em jeito de pedido: para que o debate neste congresso fosse "profundo, sério e a olhar para o futuro" porque "na política não há boas ideias sem boas pessoas".

"Se vos posso fazer um pedido é que o debate deste congresso seja profundo, sério, leal e a olhar para o futuro. Um debate assente nas ideias e nas pessoas, porque em política não há boas ideias sem boas pessoas para as defender e o inverso também é verdade", referiu Assunção Cristas.

"Logo a seguir às eleições alguém me perguntou se saia da liderança angustiada e desiludida com a política. A resposta que dei então é a mesma que dou hoje: saio triste pelo resultado, mas tranquila por saber que dei tudo o que podia por aquilo que acredito", disse.

Por fim, acrescentou que continua a ter confiança em Portugal, mas que temos "todos de construir o nosso futuro coletivo". E citou o papa Francisco para tal.

"Continuo a ter confiança no nosso país e a acreditar que está nas mãos de todos construir o nosso futuro coletivo, um futuro inclusivo e sustentável. Continua a acreditar, como lembra o papa, que cada um pode contribuir com a própria pedra para a construção da casa comum", disse.

Logo após o discurso, Cristas deixou o pavilhão, minutos antes de os congressistas começarem a discutir as moções de estratégia global.

O que está este fim de semana em jogo

Cinco candidatos disputam a liderança do CDS-PP no 28.º congresso nacional em Aveiro, durante este fim de semana, para saber quem vai suceder a Assunção Cristas — que deixou o cargo na sequência dos maus resultados nas legislativas de outubro de 2019.

São eles Abel Matos Santos, da Tendência Esperança em Movimento (TEM), o deputado e porta-voz João Almeida, o antigo parlamentar Filipe Lobo d´Ávila, do grupo “Juntos pelo Futuro”, o ex-presidente da concelhia de Viana do Castelo, Carlos Meira, e o líder da Juventude Popular (JP), Francisco Rodrigues dos Santos.

O programa do Congresso, no qual são esperados cerca de 1400 delegados, arrancou com o discurso de despedida de Assunção Cristas, a ex-ministra da Agricultura que sucedeu a Paulo Portas como presidente, em 2016, e que anunciou a sua saída na noite das legislativas de outubro de 2019, quando o CDS perdeu 13 deputados, e ficou reduzido a cinco, com 4,2% dos votos.

Um dos momentos decisivos do Congresso é a votação das moções dado que é uma espécie de primeira volta para escolher o líder. E quem vencer, por norma, apresenta uma lista candidata à comissão política nacional e demais órgãos do partido.

