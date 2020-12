"Acreditamos que encontramos a fórmula vencedora e como obter uma eficácia que, com duas doses, está à altura das demais", afirmou o diretor executivo da empresa, Pascal Soriot, ao jornal Sunday Times, adicionando ainda que a vacina garante uma "proteção de 100%" contra as formas graves de covid-19.

Nos resultados provisórios de testes clínicos em larga escala no Reino Unido e Brasil, o laboratório britânico anunciou em novembro que a sua vacina tinha eficácia média de 70%, contra mais de 90% dos fármacos da Pfizer/BioNTech e Moderna.

Por trás do resultado médio estão grandes diferenças entre dois protocolos: a eficácia alcança 90% para os voluntários que receberam primeiro metade da dose e uma dose completa um mês depois, mas de apenas 62% para outro grupo vacinado com duas doses completas.

Os resultados foram criticados porque aconteceu um erro na injeção de meia dose, embora um grupo relativamente pequeno tenha seguido este protocolo. A empresa anunciou mais tarde que a sua vacina exigia "estudos adicionais".

A vacina Oxford/AstraZeneca é aguardada com impaciência porque é relativamente barata e não precisa de ser armazenada a uma temperatura tão fria como a da Pfizer/BioNTech, por exemplo, que deve ser mantida a -70 graus.

O fármaco da AstraZeneca pode ser armazenado em condições normais de refrigeração (2 a 8 graus), o que facilita a vacinação em larga escala e em lares de idosos.

O Reino Unido foi o primeiro país ocidental a iniciar a imunização com a vacina da Pfizer/BioNTech, no início de dezembro. Agora conta com a segunda vacina Oxford/AstraZeneca para ganhar impulso e cortar a curva de aumento de casos atribuídos à nova estirpe do coronavírus detectada no seu território.

Mesmo perante esta mutação, "pensamos no momento que a vacina deve continuar a ser eficaz", afirmou Pascal Soriot. "Mas não podemos ter certeza e faremos alguns testes", alertou. Soriot garantiu que novas versões foram preparadas, mas espera que não sejam necessárias.

O governo do Reino Unido informou na quarta-feira que apresentou os dados completos da vacina Oxford/AstraZeneca à agência reguladora do Reino Unido, a MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency).

De acordo com a imprensa britânica, a MHRA deve pronunciar-se sobre a vacina nos próximos dias, com o objetivo de iniciar a aplicação em 4 de janeiro.