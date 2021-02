A informação foi avançada pela agência Reuters, que cita um responsável da União Europeia, que pediu para manter o anonimato.

Segundo refere, o responsável está diretamente envolvido nas negociações com a AstraZeneca e informou que a empresa afirmou que "entregaria menos de 90 milhões de doses no segundo trimestre" da vacina contra a covid-19.

O contrato da AstraZeneca com a UE, que foi divulgado na semana passada, mostrou que a empresa se tinha comprometido a entregar 180 milhões de doses no segundo trimestre.

"Porque estamos a trabalhar muito para aumentar a produção da cadeia de abastecimento da UE, e a fazer tudo para aproveitar a nossa cadeia de abastecimento global, esperamos conseguir as nossas entregas para um valor mais próximo do acordo de compra antecipada", disse um porta-voz da AstraZeneca à Reuters, sem comentar números específicos.

O responsável europeu que falou à Reuters confirmou que a Astrazeneca prevê entregar, até abril, 40 milhões de doses, menos de metade do previsto (cerca de 90 milhões de doses).

Já no inicio do primeiro trimestre, a farmacêutica tinha falhado a entrega do número de doses inicialmente acordado, alegando dificuldades de produção.