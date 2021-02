Assim, na semana em análise, foram vacinadas mais 46.565 pessoas com a segunda dose, pelo que 3% da população está imunizada.

O relatório indica ainda que mais 96.701 pessoas foram vacinadas com a primeira dose nesta semana, correspondendo agora a um total de 433.475 pessoas, 4% da população.

Numa análise dos dados de vacinação por faixa etária, verifica-se que 8% da população com mais de 80 anos já recebeu as duas doses da vacina, o que corresponde a 52.470 pessoas. No mesmo grupo etário, 19% das pessoas receberam uma dose da vacina, o que corresponde a 126.259 pessoas, mais 46.485 em relação à semana anterior.

Na faixa etária entre os 65 e os 79 anos, 24.108 pessoas receberam as duas doses da vacina, correspondendo a 2% da população e 36.921 receberam a primeira dose, também 2%.

Na faixa etária entre os 50 e os 64 anos, 61.291 pessoas receberam as duas doses da vacina, correspondendo a 3% da população e 102.444 receberam a primeira dose, correspondendo a 5%.

A faixa etária que apresenta mais vacinados é entre os 25 e os 49 anos, cujo relatório reporta 154.192 pessoas que receberam a primeira dose (5%) e 102.757 já têm a vacinação completa (3%).

Numa análise por região de Saúde, Lisboa Vale do Tejo e o Norte registam o maior número de doses inoculadas, 221.815 e 219.961 doses, respetivamente, e ambos apresentam também 4% com a primeira dose. No entanto, é o Alentejo e o Centro que apresentam maior percentagem da população com vacinação completa (4%), seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo (2%), Norte (2%) e o Algarve (2%).

Em números, foram administradas no total 163.749 doses no Centro, 51.347 no Alentejo e 23.995 no Algarve.

O país já recebeu 830.730 doses da vacina, das quais 718.143 já foram distribuídas.