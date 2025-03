A polícia procura por três suspeitos do sexo masculino, tendo dito anteriormente que um dos supostos agressores estava foragido, após o ataque, num subúrbio ao leste da maior cidade do Canadá.

Todas as vítimas, com idades entre 20 e 50 anos, foram hospitalizadas, mas não correm risco grave.

"Relatos indicam um ataque a tiros num pub. Várias pessoas ficaram feridas", disse a polícia de Toronto num comunicado.

"Doze pessoas ficaram feridas, seis delas por ferimentos de bala (...), mas as suas vidas não estão em perigo", afirmou.

Há "três homens suspeitos de serem os atiradores", acrescentaram as autoridades.

Os agressores tinham uma arma de assalto e pistolas.

"Eles entraram no pub. Tiraram as suas armas e abriram fogo indiscriminadamente contra os presentes", disse o superintendente Paul MacIntyre.

"O motivo do ataque não está claro. Estamos as seguir todas as pistas", acrescentou. "A nossa investigação dirá se este pub foi alvo de um ataque por algum motivo específico ou não".

"Estamos a tentar descobrir quem são os proprietários, quem são os clientes. Pode ser um ato aleatório ou um ato direcionado. Não sabemos", acrescentou o comissário sobre o ataque ao pub Piper Arms.

Segundo a imprensa local, o ataque ocorreu na noite de inauguração do bar.

"Cena indescritível"

O comissário disse que viu um vídeo que mostra as pessoas a tentarem-se proteger ou a cair no chão após serem atingidas por balas.

"Esses homens olharam para as pessoas e abriram fogo. Foi horrível", disse MacIntyre.

A polícia está a reunir mais imagens de vídeo do bairro à procura dos agressores, que chegaram e saíram num veículo.

O comissário descreveu a cena como "irreal".

"As bebidas ainda estão nas mesas. A comida ainda está nas mesas. As bolsas e os sapatos das pessoas ainda estão lá", disse.

"Há sangue derramado no chão. É uma cena indescritível", concluiu.

A autarca de Toronto, Olivia Chow, disse na rede social X que ficou "profundamente chocada" com o incidente.