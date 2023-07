Quatro nadadores ficaram feridos num ataque de golfinhos na praia de Suishohama, na cidade de Mihama (onde, em 2004, ocorreu um dos acidentes nucleares mais graves no Japão).

Um homem de cerca de 60 anos ficou com várias costelas partidas e sofreu dentadas nas mãos, enquanto outro, de 40 anos, foi mordido num braço. Mais duas pessoas ficaram feridas.

As autoridades já colocaram no local diversas placas sinalizadoras com avisos para as pessoas evitarem aproximar-e dos golfinhos que, apesar de não serem geralmente animais agressivos, podem atacar quando se sentem stressados.

A hostilidade contra os nadadores não é inédita e cientistas sugerem que para os golfinhos selvagens é muito stressante nadar ao lado de humanos, o que atrapalha as suas rotinas comportamentais.

Na Irlanda, em 2013 duas mulheres foram feridas no espaço de dez dias, e um ano depois cinco nadadores tiveram de ser resgatados quando um golfinho os cercou. Embora raros, noutras partes do mundo relatos como este sucedem-se.