O ataque ocorreu por volta das 13:30 (03:00 em Lisboa) em Ethel Beach, perto do Parque Nacional Innes, no estado da Austrália do Sul, de acordo com um comunicado.

As autoridades indicaram que os serviços de emergência foram mobilizados para o local para tratar o homem ferido, sem avançar pormenores sobre o incidente.

Em outubro, foram registados dois ataques de tubarões nas águas da região, que resultaram na morte de um surfista de 55 anos e em ferimentos na perna de um nadador, que sobreviveu.

Em maio, um surfista de 46 anos morreu num ataque de tubarão numa praia da cidade costeira de Elliston, também na Austrália do Sul, enquanto em fevereiro uma rapariga de 16 anos foi morta por um tubarão num rio na Austrália Ocidental.

Apesar disso, os ataques de tubarões a seres humanos são raros e, de acordo com o último relatório anual do Arquivo Internacional de Ataques de Tubarões da Universidade da Flórida (Estados Unidos), 57 ataques de tubarões não provocados foram registados em todo o mundo em 2022, o número mais baixo numa década.