De acordo com o canal britânico BBC que cita funcionários do New York City Parks, a mulher estava a nadar, esta segunda-feira, quando um tubarão lhe mordeu perna.

Os nadadores-salvadores retiraram a mulher da água e prestaram os primeiros socorros antes desta ser levada ao hospital. Segundo as autoridades, a mulher de 50 anos está neste momento em estado crítico, mas estável, com um corte profundo na coxa.

O incidente marca a primeira vez em que se regista um ataque de tubarão na Rockaway Beach no passado recente, segundo o departamento de parques.

"Esperamos uma recuperação completa para esta nadadora", disse o New York City Parks num comunicado. “Embora este tenha sido um evento assustador, queremos lembrar aos nova-iorquinos que as mordidas de tubarão em Rockaway são extremamente raras”.

O estado de Nova Iorque assistiu este verão a uma série de encontros de humanos com tubarões nas suas praias. Os especialistas dizem que estes animais estão a nadar perto da costa devido ao aquecimento das águas relacionado com as alterações climáticas.

A governadora de Nova Iorque, Kathy Hochul, forneceu inclusivamente mais drones às autoridades locais para procurarem tubarões perto da costa e para que os nadadores-salvadores possam tomar precauções, se necessário.

Depois da mordida de tubarão desta segunda-feira, vários helicópteros procuraram tubarões nas águas, mas não encontraram nenhum, segundo o New York City Parks. Os departamentos de bombeiros e polícia de Nova Iorque vão agora continuar a procurar nas águas, e a praia vai ficar fechada para surfistas e nadadores a partir de hoje.

Sublinha-se que, de acordo com o Arquivo Internacional de Ataques de Tubarões, o estado de Nova Iorque teve apenas 8 mordidas não provocadas em 2022 e nenhuma foi fatal.