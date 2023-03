“A Rússia continua a desencadear o terror. Como resultado do bombardeamento de Kramatorsk com munições de fragmentação, duas pessoas foram mortas e oito feridas, três delas gravemente”, disse o presidente da câmara local, Alexander Goncharenko, na sua página na rede social Facebook.

Uma dúzia de edifícios residenciais e 14 instalações municipais foram danificados, acrescentou.

Os jornalistas da Agência France-Press (AFP) ouviram uma dúzia de explosões pouco antes das 16:00 e viram fumo a subir num parque no sul da cidade.

Pouco depois, outra dúzia de explosões do mesmo tipo foi ouvida numa área residencial a cerca de dois quilómetros do primeiro ataque.

Esta é a segunda vez esta semana que a cidade é alvo de ataques. Na terça-feira, um bombardeamento no centro da cidade matou uma pessoa e feriu outras três, tendo ainda danificado seis edifícios residenciais. No dia 01 de fevereiro, três pessoas foram mortas num ataque com um míssil a um prédio.

Kramatorsk, uma cidade com cerca de 150 mil habitantes antes da invasão russa há mais de um ano, está localizada perto de Bakhmut, que nos últimos meses tem sido o epicentro dos combates com as tropas russas.