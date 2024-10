“Aviões de combate atingiram sete vezes a cidade de Nabatiyeh”, revelou a agência.

Esta cidade, onde o Hezbollah e o seu aliado Amal exercem influência, já havia sido alvo de ataques israelitas mortais na quarta-feira, tendo matado o seu presidente da câmara e arrasado o seu mercado.

Durante a noite, os aviões israelitas “realizaram ataques” em mais de 50 cidades e aldeias, incluindo as cidades fronteiriças de Kfar Chouba, Bint Jbeil e Khiam, onde se registaram combates intensos, disse a ANI, referindo a existência de vítimas.

“As forças israelitas fizeram explodir o bairro de Tarrache em Maïss al-Jabal”, uma aldeia fronteiriça onde os confrontos opuseram o Hezbollah aos soldados israelitas, acrescentou a agência noticiosa.

As tropas também “arrasaram o cemitério da aldeia vizinha de Blida”, acrescentou.

Entretanto, ataques aéreos israelitas visaram hoje dois bairros no subúrbio sul de Beirute, após os apelos israelitas à evacuação, segundo a ANI.

No final do mês passado, Israel lançou uma intensa campanha aérea contra o Líbano e incursões terrestres, após quase um ano de trocas transfronteiriças com o movimento pró-iraniano, na sequência da guerra em Gaza.

Pelo menos 1.454 pessoas morreram no Líbano desde 23 de setembro, de acordo com uma contagem da AFP baseada em números oficiais, um número que pode, de facto, ser mais elevado dada a natureza fragmentária da informação.