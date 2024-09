Entre as vítimas estão crianças, mulheres e equipas de resgate, afirmou o ministério num comunicado.

O exército israelita disse ter alvejado hoje mais de 300 posições do movimento xiita libanês pró-iraniano Hezbollah no sul do Líbano, tendo aconselhado os civis libaneses a “manterem-se afastados dos alvos”.

O Hezbollah tem atacado o norte de Israel a partir do sul do Líbano em apoio ao grupo extremista palestiniano Hamas, que enfrenta uma ofensiva militar israelita na Faixa de Gaza há quase um ano, que já provocou mais de 41 mil mortos, na maioria civis, e um desastre humanitário, desestabilizando toda a região do Médio Oriente.

Este clima de confronto tem aumentado os receios de uma guerra em grande escala no Médio Oriente.

*Notícia atualizada às 12h55, com números de vítimas.