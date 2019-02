Em entrevista à Lusa, a investigadora Inês Paciência explicou que o estudo, iniciado em janeiro de 2016, teve como objetivo "analisar o efeito dos disruptores endócrinos"(substâncias que provocam alterações hormonais no organismo e que estão presentes em alguns produtos de limpeza, mobiliário e construção de edifícios) em crianças entre os 07 e 12 anos.

O estudo, denominado 'Exposure to indoor endocrine disrupting chemicals and childhood asthmas and obesity', e publicado recentemente na revista 'Allergy', analisou a qualidade do ar interior de 71 salas de aula de 20 escolas primárias do Porto e a prevalência de sintomas relacionados com asma e obesidade em 845 crianças.

"A prevalência de asma nestes alunos variou entre os 6,5% e os 12%. Quanto à obesidade, medimos e pesamos as crianças com base nos critérios do Center for Disease Control and Prevention (CDC), da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da International Obesity Task Force (IOTF), e variou entre os 7,5% e os 16%", afirmou.

Por sua vez, a análise das salas de aula, que decorreu durante o período de inverno, identificou como disruptores endócrinos "13 compostos orgânicos voláteis e dois aldeídos"(molécula com apenas um carbono).