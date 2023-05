Devido às obras em curso na Baixa Pombalina e na Zona Ribeirinha e a fragilidades detetadas na rede de saneamento, a Câmara de Lisboa tinha imposto restrições à circulação, entre as quais as cargas e descargas só serem realizadas entre as 20h e as 08h horário alargado agora até às 10h até ao final de agosto.

"Este alargamento temporário de horário tem como objetivo permitir o reforço das operações de cargas e descargas durante a época alta, bem como dar resposta ao aumento exponencial de visitantes que é previsível no quadro da Jornada Mundial da Juventude", justifica a autarquia liderada pelo social-democrata Carlos Moedas, em comunicado.

A Câmara de Lisboa diz ainda que tem monitorizado os impactos das restrições à circulação na "sequência do diálogo construtivo" com a União de Associações do Comércio e Serviços (UACS), a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) e a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM).

Segundo o município, estas entidades comprometeram-se a desenvolver esforços no sentido de reduzir as operações de cargas e descargas realizadas por veículos com um peso inferior a 3,5 toneladas durante a tarde na Baixa Pombalina.

A proibição de acesso a veículos com mais de 3,5 toneladas entre as 08h e as 20h na Baixa da capital entrou em vigor em 26 de abril, uma medida que o município deverá manter mesmo depois de as obras acabarem, segundo disse na altura o vice-presidente da Câmara de Lisboa e titular do pelouro da Mobilidade, Filipe Anacoreta Correia.

A restrição não agradou às associações de comerciantes de Lisboa, que questionaram como seriam garantidos os abastecimentos à Baixa e que apoios seriam disponibilizados às pequenas empresas para ajudar com os custos acrescidos com a receção de mercadorias durante o período noturno.

Sobre este assunto, Carlos Moedas já tinha dito estar “totalmente disponível” para ajustar os horários das cargas e descargas, designadamente a possibilidade de alargar o horário das 08h até às 10h.