Tyre Extinguishers, um grupo ambientalista que nasceu no Reino Unido, em março do ano passado, e que se espalhou um pouco por todo o mundo, parece ter chegado a Portugal, com vários utilizadores das redes sociais a registar ataques em Lisboa.

A forma de atuação deste grupo é esvaziar os pneus de grandes carros "SUV" e deixar uma nota com o título: "Atenção, o teu sugador de gasolina mata".

De acordo com o site oficial do movimento, os membros deste grupo são "pessoas de todas as esferas da vida com um objetivo: tornar impossível possuir um enorme 4x4 poluente nas áreas urbanas do mundo. Estamos a defender-nos contra as mudanças climáticas, poluição do ar e condutores inseguros", referem.

"Fazemos isto com uma tática simples: esvaziar os pneus desses veículos enormes e desnecessários, causando transtornos aos seus proprietários", explicam.

"Esvaziar os pneus repetidamente e encorajar os outros a fazerem o mesmo transformará o pequeno inconveniente de um pneu vazio num obstáculo gigante para a condução de enormes veículos assassinos nas nossas ruas", acrescentam ainda.

Garantem também que decidiram realizar esta ação "porque governos e políticos falharam em proteger-nos desses enormes veículos. Todos os odiamos, exceto as pessoas que os conduzem". "Queremos viver em vilas e cidades com ar puro e ruas seguras. Pedir e protestar educadamente por essas coisas falhou".

Da mesma forma afirmam não ter "líder", e justificam que "qualquer pessoa pode participar, onde quer que esteja, usando as instruções simples". Essas instruções estão explicadas, ao pormenor, no site da organização , desde como localizar um destes veículos até como efetuar o ato criminoso em nome do ambiente.

Como conselhos importantes a quem decidir praticar estes atos, dizem para procurar "SUV", em "áreas elegantes / de classe média", esvaziar os pneus seguindo as instruções passo a passo do site, imprimir o folheto "para que o proprietário saiba que o carro está inutilizável e receba uma explicação do motivo pelo qual o fez" e, por fim, informar "anonimamente a imprensa local".

Aconselham ainda a praticar estes atos de noite, com amigos, e a evitar carros de pessoas com alguma deficiência.

Segundo algumas partilhas nas redes sociais, pode concluir-se que o grupo já atua em Portugal e deixa a nota em português no vidro dos automóveis.

De acordo com este utilizador da rede social Instagram, estes ataques foram feitos em Lisboa.

Já no Twitter vários utilizadores partilharam experiências negativas:

Entretanto, a própria organização confirmou, através da rede social Twitter, que está a atuar em Portugal, referindo: "Estão a chegar-nos notícias de #CarShaggers muito irritados que estão chateados porque não podem conduzir os seus enormes tanques em Lisboa. Oh não! Bem-vindos à diversão, Portugal!".

Segundo a PSP, contactada pelo SAPO24, "até ao momento não foi registada denúncia formal decorrente desta situação". Sublinham, no entanto, ter conhecimento de que os casos divulgados deste tipo de ativismo em Portugal têm consistido no ato de esvaziar os pneumáticos de viaturas, sem os inutilizar ou danificar, pelo que não constitui necessariamente um crime, nomeadamente de dano.

Avisam, porém, que o esvaziamento dos pneumáticos poderá dar origem ou contribuir para a ocorrência de sinistros rodoviários, caso o utilizador do veículo não note o estado dos pneus e comece a conduzir.

Por fim, referem que qualquer cidadão que detete outros a realizar estes atos deve alertar de imediato a Esquadra da PSP mais próxima, e apelam a todos os cidadãos para que qualquer forma de protesto siga as normas legais em vigor e seja concretizada sem originar (ainda que potencialmente) situações de risco, para os próprios ou para outros.