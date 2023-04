Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), prevê-se uma “subida gradual da temperatura máxima até à próxima terça-feira, 11 de abril, com valores acima da média para esta época do ano”.

Simultaneamente, os valores de humidade relativa deverão ser baixos e é esperado “vento do quadrante leste, temporariamente forte nas terras altas da região sul nos dias 7 e 8, com possibilidade de rajadas até 60km/h na região do Algarve”.

Assim, o risco de incêndio é agravado “para nível elevado a muito elevado no interior Norte, Centro e no Vale do Tejo, sendo máximo na região do Algarve”, indica a ANEPC num aviso à população.

O organismo recomenda que neste período sejam tomadas as medidas necessárias de prevenção e precaução, recordando que é proibido fazer queimadas extensivas sem autorização, assim como a queima de amontoados, “fumigar ou desinfestar em apiários exceto se os fumigadores tiverem dispositivos de retenção de faúlhas”, lançar foguetes e usar motorroçadoras, corta-matos e destroçadores” nos dias de risco de incêndio muito elevado ou máximo.

Estão ainda proibidas as churrascadas em todo o espaço rural, salvo “fora das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados para o efeito”.