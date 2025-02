Outras sete pessoas ficaram feridas no ataque executado pouco depois da abertura do banco por um "homem-bomba armado com explosivos" de fabricação caseira, explicou o porta-voz da polícia Jumadin Khaksar.

"O comandante provincial da polícia de Kunduz está a trabalhar com as autoridades competentes para encontrar os organizadores do ataque e levá-los à justiça", acrescentou Khaksar.

O ataque não foi reivindicado até o momento, mas este tipo de atentado é organizado com frequência por movimentos jihadistas.

Como ajudar alguém em risco? A comunidade pode ter um papel relevante na prevenção do suicídio. É importante ter a consciência de que a maior parte das pessoas que se suicidaram avisaram antes e que, portanto, nunca deveremos menorizar um aviso de suicídio. Todas as pessoas que tenham ideias de suicídio devem procurar apoio imediato e a família deve lutar por esse apoio. Recorde-se a necessidade de tratar a depressão, que é uma doença e não um estado de espírito — e é tratável. Existe uma urgência de psiquiatria com atendimento imediato em muitos locais e que em todos os distritos há um serviço de psiquiatria com consultas. Caso tenha pensamentos suicidas ou conheça alguém que revela sinais de alarme, fale com o médico assistente. Se sentir que os impulsos estão fora de controlo, ligue 112. Outros contactos: SOS Voz Amiga

Lisboa (atendimento das 16 às 24h) 21 354 45 45

91 280 26 69

96 352 46 60 SOS Telefone Amigo

Coimbra

239 72 10 10 SOS Estudante

Coimbra

808 200 204 Escutar - Voz de Apoio

Gaia

22 550 60 70 Telefone da Amizade

Porto

22 832 35 35 A Nossa Âncora

Sintra

219 105 750

219 105 755 Departamento de Psiquiatria de Braga

Braga

253 676 055 Brochura do INEM

Ler aqui.

O número de ataques com explosivos e atentados suicidas diminuiu no Afeganistão desde a chegada ao poder dos talibãs, em agosto de 2021.

Em março de 2024, um atentado reivindicado pelo Estado Islâmico (EI) num banco de Kandahar, sul do país, reduto histórico do movimento talibã, matou várias pessoas.

O governo registou oficialmente três mortes, mas fontes dos serviços de saúde mencionaram 20 vítimas mortais.