"No final de julho, uma delegação da Federação Escutista de Portugal, FEP, composta por 762 membros viajou para a Coreia do Sul para participar no 25.º Jamboree Mundial - o maior evento educacional do mundo, contando com 43 000 participantes de todo o mundo", referiu o Corpo Nacional de Escutas (CNE) em comunicado.

Contudo, a situação na Coreia do Sul — onde se vai realizar a próxima Jornada Mundial da Juventude, em 2027 — não está fácil. "Apesar da onda de calor que se faz sentir, os nossos jovens têm vivenciado aventuras e interagido com outros jovens de países e continentes diferentes", foi referido.

Mas não é só o calor. "Hoje, durante a reunião diária dos responsáveis de todos os contingentes, foi anunciado que, pela aproximação do tufão Khanun, os organizadores do evento (Governo da Coreia do Sul e Associação dos Escuteiros da Coreia) conjuntamente com a WOSM (Organização Mundial do Movimento Escutista) decidiram alterar o local da atividade para Seul, capital da Coreia do Sul, onde a aventura dos Escuteiros continuará. Amanhã, dia 8 de agosto, começa o transporte dos participantes para a capital", é explicado.

"Desde o primeiro dia da atividade, o bem-estar dos participantes é a nossa maior prioridade. Por esta razão, e em cooperação contínua com a organização do evento e com a Embaixada de Portugal em Seul, temos sugerido melhorias em campo, tendo estas sido sempre ouvidas. Todos os setores foram reforçados, aumentando o número de voluntários (polícias, seguranças, médicos, enfermeiros, equipas de limpeza e manutenção). As atividades foram adaptadas ao clima que estamos a viver, tendo sido reforçadas as condições de segurança, de forma a garantir o programa para os nossos jovens", informa o CNE.

Apesar da mudança de local, "o programa proporcionado aos jovens irá manter-se", com atividades "dentro e fora do acampamento".

Até agora, os escuteiros "tiveram a oportunidade de participar num programa aquático, aprender sobre a cultura coreana e visitar um centro de tecnologia com jogos de realidade virtual. No dia 6 de agosto, Dia da Cultura - viveram uma amostra de culturas de diferentes países. Apesar das condições desafiantes, o acampamento transformou-se num grande espaço de intercâmbio, onde os participantes degustaram novos pratos, viram trajes tradicionais e aprenderam jogos e danças internacionais".

Para garantir o bem-estar do grupo, "a Federaçāo Escutista de Portugal cuida dos participantes - todos têm acesso constante a água potável, os responsáveis de cada grupo de jovens garantem que todos usam chapéus, evitam o sol quando possível, vestem roupas adequadas e usam protetor solar".