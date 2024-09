"Expressamos as nossas mais profundas condolências à família e entes queridos. Procuramos urgentemente mais informações sobre as circunstâncias da morte e só poderemos dizer mais quando as tivermos", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller.

Miller descreveu como "trágica" a morte da mulher, que identificou como Aysrnur Egzi Eygi, embora sem atribuir responsabilidades neste momento. A morte da mulher foi anunciada pelo diretor do hospital Rafidia em Nablus, na Cisjordânia ocupada no norte, Fuad Nafaa. "Uma ativista americana solidária [com os palestinos] chegou ao hospital com uma bala na cabeça e anunciámos a morte por volta das 14h30", disse Nafaa por telefone.