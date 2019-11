A pintura do enorme mural com a sua face num prédio do bairro de Union Square, na zona da baixa de São Francisco, está em curso e deverá estar pronto na próxima semana.

Segundo o jornal britânico The Guardian, o responsável por esta obra é o muralista argentino Andrés Petroselli, que assina sob o pseudónimo Cobre.

Petroselli, que também fez um famoso mural em honra ao falecido ator Robin Williams, estava à procura de um projeto novo, tendo recebido o apoio da One Atmosphere, organização sem fins lucrativos de cariz ambiental, que forneceu toda a tinta para a pintura.

O artista justificou esta iniciativa à publicação SFGate, dizendo que "as alterações climáticas são reais" e Greta "é incrível e sabe o que está a fazer". "Espero que, como este mural, as pessoas se apercebam de que temos de tomar conta do mundo".