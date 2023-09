Os seis pilares do monumento no centro de Berlim foram pintados com manchas laranjas e vermelhas, que servem como uma mensagem de alerta, afirmou o grupo em comunicado.

Quatorze pessoas foram presas no local, informou à AFP a polícia, que confirmou não ter ocorrido qualquer ato de violência.

Os ativistas tentaram enviar a mensagem de que é "hora de uma mudança política" para "abandonar os combustíveis fósseis", segundo o comunicado.

"Devemos abandonar a gasolina, o gás e o carvão no máximo até 2030. Já está na hora de Olaf Scholz falar claramente", disse a porta-voz do Last Generation, Marion Fabian.

A Alemanha pretende alcançar a neutralidade de carbono até 2045.