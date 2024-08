De acordo com meios de comunicação locais, que citam fontes policiais, os ativistas invadiram os aeroportos de Berlim (este), Estugarda e Karlsruhe (sudoeste), Colónia-Bona (oeste) e Nuremberga (sul), o que em alguns casos provocou a suspensão das "operações de voo".

De acordo com a rádio pública Deutschlandfunk, em Berlim, as autoridades aeroportuárias de Colónia e Nuremberga decidiram suspender a atividade aérea depois dos ativistas invadirem os aeroportos dessas cidades pelas 03:00 locais (04:00 em Lisboa).

Pouco depois, após a intervenção das autoridades, as operações aéreas voltaram a realizar-se no aeroporto de Colónia, embora com atrasos, segundo o canal de televisão privado NTV.

A “Geração Letzte”, através de um comunicado a que a agência de notícias Efe teve acesso, apelou a ações de protesto nos aeroportos de Berlim, Colónia, Nuremberga, Estugarda e “outros aeroportos da Renânia do Norte-Vestfália, Baviera e Baden Württemberg”, com as quais pediram, entre outras coisas, o abandono dos combustíveis fósseis.

As ações desta quinta-feira acontecem três semanas depois de ativistas climáticos se terem infiltrado no aeroporto de Frankfurt, o maior da Alemanha, o que provocou o cancelamento de 230 voos e a abertura de uma investigação por crimes de coação, danos materiais e invasão de propriedade.