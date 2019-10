Bolsonaro declarou ser contra a demarcação de reservas indígenas, manifestou-se a favor da exploração da Amazónia, incluindo pela atividade mineira, e causou polémica ao acusar as ONG de serem responsáveis pelo aumento dos incêndios na floresta.

De janeiro até setembro foram registados 66.750 focos de queimadas na Amazónia brasileira, dado que indica um aumento de 42% face ao registo do mesmo período do ano passado, de 46.968 focos de incêndio.

Além disso, o derrame de toneladas de petróleo no litoral do nordeste do país, cujas causas ainda não foram identificadas, está a poluir mais de 200 de praias em nove estados brasileiros.

De acordo com a Marinha brasileira, desde 02 de setembro, data em que o aparecimento do petróleo nas praias foi detetado, militares foram mobilizados para as áreas contaminadas.

As manchas de petróleo no mar e nas praias brasileiras já mataram tartarugas marinhas, pássaros, golfinhos e crustáceos.

Segundo especialistas, o petróleo nas águas do Atlântico da costa brasileira ameaça espécies animais, algumas delas em risco de extinção como o peixe-boi, e pode contaminar a cadeia alimentar.