"Esta manhã, apoiantes do Climáximo interromperam a Conferência Europeia sobre Tecnologia de Refinação (ERTC), a acontecer no Centro de Congressos do Estoril, parando a sessão da manhã com a Galp", explica o coletivo em comunicado enviado às redações.

As ativistas afirmaram que "este encontro criminoso onde se traçam planos para aniquilar a humanidade é inaceitável" e "espalharem pó vermelho pelo palco".

"No exterior foi pintada de vermelho a fachada do edifício onde se encontram os logotípos de empresas como a Galp e a Shell, assinalando-as como entidades com sangue nas mãos", é ainda explicado.

"Esta conferência junta todas as grandes empresas petrolíferas que são responsáveis por uma em cada cinco mortes prematuras no mundo e que estão ativamente a lançar bombas de carbono para a atmosfera, causando morte e devastação sob a forma de cheias, secas, incêndios, tufões, ondas de calor e quebra de colheitas", frisou Mariana Rodrigues, apoiante do Climáximo.

"Este é um evento criminoso onde entidades assassinas se fecham negócios para manterem os seus lucros a níveis record com a expansão da queima de combustíveis fósseis, à custa da destruição das nossas vidas. Como é que eles se atrevem? Não podemos aceitar que continuem a matar-nos", disse ainda.