“A chanceler Angela Merkel acha que pode, através do diálogo e dos tratados de livre comércio, influenciar o Governo brasileiro para as questões de sustentabilidade. Nós achamos que isso é um grande erro, esse governo não tem interesse nenhum em defender a Amazónia”, disse à agência Lusa o ativista alemão Christian Russau.

“O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, tem um discurso violento e racista (…) Defende abrir as terras indígenas também para a mineração. Nós, juntamente com outras 22 organizações não-governamentais, dirigimos uma carta pública à Thyssenkrupp e à Siemens, que são grandes fornecedores de equipamentos de tecnologia na área da mineração, exigindo uma posição clara manifestando que não vão fornecer esse equipamento”, destacou o organizador e membro da Kobra — Rede Nacional de Solidariedade ao Brasil.

Esta foi a segunda manifestação com o mote “S.O.S. Amazónia”, organizada em Berlim, que juntou desta vez algumas dezenas de pessoas de várias nacionalidades.

“Para mim é muito importante a Amazónia, devia sê-lo para todos. Mas eu cresci lá”, afirmou, por sua vez, Vanessa Piluso. Está descalça, com um vestido e uma coroa feita com folhas e na cara tem duas bandeiras pintadas, do Brasil e da Bolívia.

“Não vi que houvesse uma grande reação aos incêndios, não vi que o Governo alemão dissesse que é preciso mudar algo. É como se o que estivesse a acontecer fosse algo pequeno, e não é assim. Estudos mostraram que vamos precisar de 200 anos para recuperar o perdido, por isso acho que não reagiram como deveriam. É precisamente por isso que estou aqui”, explicou a boliviana de 30 anos.

Samantha Silva segura o filho ao colo enquanto ouve os discursos em português do Brasil, traduzidos para alemão. Admitiu ser “importante criar uma consciência para perceber que os recursos naturais podem acabar” e isso, acrescentou, é necessário fazer “desde cedo”.