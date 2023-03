A World Athletics proibiu atletas transgénero que passaram pela puberdade masculina de competir na categoria feminina em eventos internacionais, a partir de 31 de março, adiantou a BBC.

"Não estamos a dizer não para sempre", disse o presidente da Associação, Sebastian Coe, justificando que a decisão foi "guiada pelo princípio abrangente que é proteger a categoria feminina".

O Conselho da World Athletics também votou para reduzir a quantidade de testosterona no sangue permitida para atletas com diferenças no desenvolvimento sexual (DSD). Estes atletas serão obrigados a reduzir o seu nível de testosterona no sangue, devendo permanecer abaixo desse limite por dois anos para competirem internacionalmente na categoria feminina.