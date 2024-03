Walsh, nascido em Nova Iorque, em 1935, teve uma carreira de seis décadas no teatro, televisão e cinema, onde participou em sucessos de bilheteira como Blade Runner (1982), Criaturas (1986) e O Casamento do Meu Melhor Amigo (1997).

Trabalhou com nomes incontornáveis do ‘grande ecrã’, como Paul Newman, Harrison Ford ou Daniel Craig, com quem contracenou recentemente em Knives Out: Todos São Suspeitos (2019).

“O tremendo trabalho de Walsh inclui 119 filmes e mais de 250 produções televisivas”, disse o seu agente, em comunicado divulgado pelo The New York Post.

Entre as séries que protagonizou estão Fraiser, Ficheiros Secretos ou The Twilight Zone.