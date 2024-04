Nesta série documental de viagens, Conan O’Brien (conhecido humorista que apresentou o “The Tonight Show” durante muitos anos) vai conhecer culturas e fãs com que falou anteriormente no seu podcast ("Conan O'Brien Needs a Friend").

Na primeira temporada, de quatro episódios, Conan e a sua equipa foram até à Noruega, Argentina, Tailândia e Irlanda — sem que nenhum dos fãs tivesse a mínima ideia que o apresentador fazia intenção de lhes ir bater à porta.

A título de exemplo, no primeiro episódio, Conan perdeu a bagagem no norte da Europa, mas isso não o impediu de se vestir como um viking, andar a batalhar na neve como um verdadeiro guerreiro ou de… tricotar ligeiramente alcoolizado.

João Dinis, confessando não ser um dos maiores apreciadores do tipo de humor de Conan, gostou do que viu e achou o conceito engraçado. “A reações dos fãs pareciam mesmo genuínas. E é engraçado perceber como as pessoas de diferentes culturas reagem à surpresa que é ele aparecer-lhes à frente”.

Já a Mariana Santos, explica que “nem gosta nem desgosta particularmente de séries sobre viagens”, mas que aprecia o tipo de humor com constrangimento físico — que Conan pratica, ainda que de uma maneira que considera não ser excessiva. “Eu gosto da ideia de pensar, ó Meu Deus, isto é tão constrangedor. Eu não consigo imaginar o que faria se estivesse nesta situação”, conta.

Por seu turno, Miguel Magalhães gosta que “Conan O’Brien Must Go” faça algo que normalmente este tipo de séries sobre viagens não faz: mostrar a vida das pessoas, que não são meros adereços das paisagens e dos planos de imagem.

“Eu gostei que ele não se preocupasse em mostrar que, ah, na Noruega tens de ir ver estes sítios. Ou, na Tailândia, tens de ir ver estes sítios. Não, ele preocupou-se em falar com as pessoas e esmiuçar as diferenças culturais que são muito específicas e que diferem da sua realidade enquanto americano”, remata.

Nos Créditos Finais, o trio falou sobre Palácio da Ajuda (podcast), X-Men’97(Disney +), Challengers (cinema) e de vários conteúdos relativos aos 25 de Abril.