A vencedora de dois óscares comprometeu-se a lutar contra a doença. "Fui diagnosticada com linfoma não-Hodgkin e iniciei o tratamento de quimioterapia", publicou no Instagram. "É um cancro muito tratável, 80% das pessoas sobrevivem, então sinto-me com muita sorte."

Jane lamentou que outras pessoas na sua situação não tenham as mesmas oportunidades. "Quase todas as famílias nos Estados Unidos tiveram que lidar com o cancro em algum momento e muitas não têm acesso aos serviços de saúde de qualidade que recebo."

Jane Fonda apareceu pela primeira vez no cinema em 1960 e ganhou o Óscar de melhor atriz pela sua atuação nos filmes "Klute" (1971) e "O regresso dos heróis" (1978). Também participa da série bem-sucedida "Grace and Frankie", disponível na Netflix.