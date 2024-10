De acordo com a IP, a circulação ferroviária foi interrompida pelas 07:45, na sequência de um atropelamento ocorrido na zona de Marim, no concelho de Olhão, tendo sido retomada pelas 08:40.

De acordo com o Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve, o atropelamento causou a morte de um homem que estava a atravessar a linha a pé, estando as autoridades a proceder à identificação da vítima.

A composição ferroviária fazia a ligação entre Vila Real de Santo António e Faro.

Nas operações estiveram envolvidos 20 elementos dos bombeiros, INEM, GNR e Infraestruturas de Portugal, apoiados por oito viaturas.

