"Somos um país cujos fenómenos de atropelo à dignidade e aos direitos humanos é residual, embora exista" disse o primeiro-ministro, enfatisando: "Estamos preocupados em poder suster e erradicar o problema, muitas vezes, sentido do ponto de vista das rotas internacionais migratórias ao nível do tráfico de seres humanos ou do aproveitamento das circunstâncias de vulnerabilidade por parte de redes organizadas de natureza criminosa."

"Queremos ter uma política migratória que esteja à altura daqueles que são os pergaminhos da nossa sociedade, podermos ter uma imigração regulada e, por via disso, possibilitar que as pessoas encontrem no nosso país as oportunidades que procuram.

"Não somos um país onde o ódio, as questões raciais tenham uma natureza de preocupação, o que não significa que estejamos desatentos a alguns epifenómenos que existem neste domínio. Somos um país onde a larga maioria da nossa comunidade convive bem com aqueles que nos procuram e sabe separar muito bem esses epifenómenos. Em algumas circunstâncias, alguma sensação de insegurança sobre aquilo que verdadeiramente importa é a integração daqueles que nos procuram e é um convívio são com aqueles que já cá estão." - considerou o líder do Governo.

O Conselho Nacional para as Migrações e Abrigo visa, segundo o Governo, "cumprir o objetivo de termos em Portugal a possibilidade de oferecer oportunidades àqueles que as procuram no nosso território, desde aqueles que vêm para estudar, àqueles que vêm para trabalhar". Integrar no "contexto laboral aqueles que vêm com altas qualificações para projetos de desenvolvimento empresarial e económico e aqueles que venham, independentemente das suas qualificações, em busca de melhores condições de vida, tendo por objetivo uma porta de entrada no mercado de trabalho e, por via disso, constituírem os seus projetos e crescerem e poderem socialmente erguer a sua participação na nossa comunidade", especificou Montenegro.

Luís Montenegro, que falava em Conferência de Imprensa antes da primeira sessão do Conselho Nacional para as Migrações e Abrigo, não respondeu às perguntas dos jornalistas.