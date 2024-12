"No dia 21 de dezembro pelas 07h30, na Avenida da Índia, junto à Cordoaria Nacional, no sentido Alcântara – Algés, ocorreu um acidente de viação entre um veículo ligeiro e um velocípede, sendo que o condutor do veículo ligeiro se colocou em fuga do local", pode ler-se no comunicado enviado pela PSP.

Por volta das 11h20, acrescenta o comunicado, "o condutor do veículo ligeiro interveniente no acidente de viação que vitimou o condutor do velocípede compareceu nas instalações da PSP acompanhado do seu advogado, comunicando o sucedido".

Posteriormente os restantes 4 ocupantes da viatura também comparecerem nas instalações policiais a fim de prestar o seu testemunho.

Ao condutor foi aplicada a medida de Constituição de Arguido e Termo de Identidade e Residência.

O veículo ligeiro envolvido no acidente, será removido pela PSP para que sejam preservados todos os vestígios do acidente do qual resultou uma vítima mortal.

A PSP irá promover a investigação criminal deste acidente de viação em coordenação com o Ministério Público.