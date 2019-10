“Foi uma audição de grande qualidade”, começou por declarar Younous Omarjee após a conclusão da audição da comissária designada por Portugal, no Parlamento Europeu, em Bruxelas.

O presidente da comissão do Desenvolvimento Regional, a comissão competente pela audição (as dos Orçamentos e dos Assuntos Económicos e Monetários eram comissões associadas), escusou-se, contudo, a avançar com o sentido do parecer dos eurodeputados sobre Elisa Ferreira.

“São decisões sérias e creio que a audição desta tarde facilita enormemente o nosso trabalho. Muitas perguntas foram colocadas, nenhuma foi evitada nem ficou por responder. Penso que isso é muito importante. Enquanto presidente da comissão não arriscarei responder diretamente à questão colocada, mas creio que a audição foi muito útil”, estimou.

Antes, enquanto os eurodeputados aplaudiam Elisa Ferreira, Younous Omarjee comentou: “Penso que esta salva de palmas fala por si própria”.

Dada a hora tardia a que a audição terminou, o parecer dos eurodeputados só será conhecido na quinta-feira de manhã.

Se Elisa Ferreira, de 63 anos, receber a ‘luz verde’ dos eurodeputados, como é expectável, tornar-se-á a primeira mulher portuguesa a integrar o executivo comunitário desde a adesão de Portugal à comunidade europeia (1986).