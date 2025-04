Na madrugada de sábado, o aluno do 12.º ano da Escola Secundária D. Maria II, em Braga, conhecido por ‘Manu’, foi atacado com uma arma branca à porta do Bar Académico da Universidade do Minho, acabando por morrer no hospital.

Cinco dias depois, na quinta feira, a PJ deteve Mateus Machado, de 27 anos, que será presente às autoridades judiciárias competentes no Tribunal de Vila Nova de Famalicão, no distrito de Braga, hoje, para aplicação das medidas de coação.

Quando encontrado, Mateus Machado, brasileiro, "já se encontrava em fuga", refere a polícia em comunicado.

António Falé de Carvalho, advogado do alegado agressor, culpa um "boato no Instagram e Tiktok" de espalhar uma ideia errada. Acredita que a faca encontrada provará a inocência do seu cliente.

Até ao momento, a versão de que o jovem teria sido atacado por denunciar um grupo que estaria a adulterar bebidas de raparigas não foi confirmada pela polícia judiciária. Sabe-se apenas que, depois de alertar um segurança para a situação, o jovem foi agredido, tendo contactado a PSP.

A entidade refere ainda que está em causa a possibilidade de se ter tratado de um confronto entre grupos rivais, segundo um comunicado da PJ, que acrescenta que foi encontrado um dos elementos de dois grupos distintos suspeito de homicídio com arma branca.

O crime registou-se pelas 05h30, na sequência de uma rixa que, segundo fonte da PSP, envolveu cerca de 20 pessoas.

O edifício do bar é propriedade da Universidade do Minho e foi cedido à Associação Académica, que o concessionou a um empresário.