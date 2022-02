Augusto Santos Silva vai abandonar o executivo para ser o novo presidente da Assembleia da República, avança o Observador.

A decisão — que o jornal online diz ter já sido tomada — era para ser comunicada na próxima semana, mas a decisão do Tribunal Constitucional de obrigar à repetição das eleições legislativas no círculo da Europa levou a um adiamento do anúncio.

O mesmo órgão escreve que Santos Silva só será oficialmente apresentado na véspera da posse do Parlamento e do Governo, o que deverá ocorrer no fim de março.

Recorde-se que Santos Silva — ministro dos Negócios Estrangeiros desde 2016 — tinha anunciado em julho de 2021 que esperava regressar à atividade de professor até 2026.

"Sim, eu espero que o PS me liberte para o regresso à atividade profissional de professor da Universidade do Porto até 2026, e portanto temos muito tempo para trabalhar, eu tenho muito tempo e muita honra em servir o meu país nestas funções até lá", disse o ministro, quando questionado sobre as suas declarações ao jornal Expresso.

Ao todo, Santos Silva já soma mais de 5.500 dias no Governo, com várias pastas, com António Guterres, José Sócrates e agora António Costa. Deteve as pastas da Educação e Cultura com Guterres, dos Assuntos Parlamentares e da Defesa — no primeiro e segundo mandatos de Sócrates.

Nascido no Porto, Santos Silva tem uma licenciatura em História e é doutorado em Sociologia. Antes de regressar ao Governo em 2015, com António Costa, dava aulas de Economia na Universidade do Porto.