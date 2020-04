“Como é que nós procedemos à retoma, à recuperação, sem cair em programas austeridade? Em primeiro lugar, tendo todos a consciência de que a austeridade é inimiga da retoma, da recuperação”, disse o ministro durante uma audição, por videoconferência, na comissão de Assuntos Europeus da Assembleia da República.

O ministro apontou que “os programas de austeridade não foram concebidos para garantir a recuperação económica dos países”, mas “para substituir a divida dos Estados resgatados que estava nas mãos de bancos privados, alemães e franceses e de outros países”, por crédito a cargo dos Estados, do BCE, da Comissão Europeia ou do FMI.

“O que precisamos é de uma coisa completamente diferente (…) O crescimento económico é a melhor forma de proceder à consolidação orçamental”, disse.

“Não é com austeridade que vamos retomar a economia, pelo contrário, temos dizer não à austeridade para a economia recuperar o mais depressa, o mais consistente e o mais sustentadamente possível”, acrescentou.

Augusto Santos Silva, ouvido pelos deputados sobre o Conselho Europeu da semana passada, respondia à deputada Fabíola Cardoso, do BE, que considerou as medidas de emergência acordadas pelo Eurogrupo como “instrumentos de dívida” que “ameaçam austeridade” e são, por isso, “medidas assustadoras”.