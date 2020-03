"Dando continuidade à adoção de medidas restritivas adequadas ao evoluir da situação nos quatro campi, são implementadas, a partir das 12h00 de hoje, 11 de março", algumas medidas, entre elas a suspensão das "aulas presenciais até ao dia 30 de março", sendo estas "transferidas para modelo on-line", pode ler-se no comunicado divulgado aos alunos a que o SAPO24 teve acesso.

Mais informa a Universidade Católica que "as Faculdades comunicarão oportunamente as medidas adotadas para a substituição da lecionação".

Além da suspensão das aulas, está encerrada para atendimento ao público a Biblioteca Universitária pelo mesmo período. Para qualquer eventualidade, a UCP recomenda que "os contactos com os serviços da universidade sejam preferencialmente feitos por email e telefone".

A reitoria apelou também "à responsabilidade individual no seguimento estrito das normas de contenção aprovadas para cada um dos campi, evitando todas as deslocações para fora do país, respondendo às normas de quarentena, efetuando o auto-isolamento e comunicando às autoridades de saúde e à universidade qualquer situação suspeita".

Ontem, a Universidade tinha já informado que, no campus de Lisboa, todos os eventos (workshops, conferências, seminários, etc) estão cancelados a partir de hoje, 11 de março.

Também no campus de Braga os eventos públicos que envolvam um grande número de pessoas foram cancelados e as bibliotecas estão encerradas ao público.

O campus do Porto informou que continua sem casos suspeitos nem confirmados de coronavírus e encontra-se a seguir todas as recomendações da Direção-Geral de Saúde e autoridades nacionais e internacionais.