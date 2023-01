O Agrupamento de Escolas Doutor Bento da Cruz, em Montalegre, avisou a comunidade educativa que hoje não haverá atividades letivas nas escolas do agrupamento e a Proteção Civil Municipal disse também que não se realizará o transporte escolar.

Assim, por causa da neve acumulada na maioria das vias do concelho desde o final da tarde de terça-feira e a formação de gelo devido às baixas temperaturas, não se realizam os transportes para a escola secundária Doutor Bento da Cruz, a escola secundária do Baixo Barroso e escolas Básicas de Montalegre, Salto e Cabril, bem como para a Cooperativa de Educação, Reabilitação, Capacitação e Inclusão (CACI) Montalegre.

“A evolução do estado do tempo está a ser acompanhada em permanência, sendo que as corporações de bombeiros do concelho (Montalegre e Salto), bem como as equipas camarárias, estão no terreno para o mais rapidamente possível, repor as condições de segurança para a normal circulação nas vias, assegurando a mobilidade de todos”, afirmou, em comunicado, a Proteção Civil Municipal de Montalegre.

Durante a noite houve equipas em prevenção no concelho e as operações de limpeza das estradas e de colocação de sal foram reforçadas a partir das 06:30.

“Continuou a nevar durante a noite. Neste momento temos tudo na rua a limpar as principais artérias, sendo que temos algumas estradas condicionadas”, afirmou hoje o comandante interino de Montalegre, Miguel Monteiro.

Espalhados pelo terreno, a corporação tem 12 operacionais e seis veículos.

O município vizinho de Boticas já tinha anunciado na noite passada que o transportes escolar não se iria realizar na manhã de hoje para o Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro, também devido à neve e ao gelo.

Também em comunicado a Proteção Civil Municipal de Boticas disse estar a “acompanhar em permanência a evolução das condições atmosféricas adversas, procurando o mais rapidamente possível repor a normalidade da circulação nas estradas e garantir segurança e mobilidade dos seus munícipes”.

Neste distrito há ainda registo de queda de neve em Chaves, Ribeira de Pena, Vila Pouca de Aguiar, Murça e Valpaços, bem como nas serras do Alvão e do Marão, em Vila Real.

Segundo a GNR de Vila Real esta manhã está cortada a Estrada Municipal 1.334 por Lamas de Olo, serra do Alvão (Vila Real – Mondim de Basto), enquanto a Estrada Nacional (EN) 304 foi reaberta, mas a Guarda aconselha “muita precaução” devido ao gelo nesta via que liga Vila Real a Mondim de Basto.

Foi ainda reaberto ao trânsito o Itinerário Principal 4 (IP4) pelas 06:00, depois de ter estado cortado durante toda a madrugada na zona do Alto de Espinho, serra do Marão,